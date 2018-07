Cyber-Attacker auf der Suche nach den Kronjuwelen der Banken

Folge der Spur des Geldes: Dieses Motto gilt nicht nur für die aus der Mode gekommenen herkömmlichen Raubüberfälle auf Geldinstitute. Es gilt auch für die modernen Bankräuber – jene, die mittels Computer attackieren. „Fast jede Woche gibt es Cyberangriffe auf österreichische Banken, inklusive der Oesterreichischen Nationalbank“, schildert OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny. Keine der Attacken war allerdings bisher erfolgreich.

Doch wie sich alle prominenten Teilnehmer einer von der OeNB und dem Bundeskanzleramt organisierten Konferenz zum Thema Cybersicherheit am Montag in Brüssel einig waren: Die Hackerangriffe steigen sprunghaft an. Im Vorjahr seien bereits vier von fünf europäischen Unternehmen mindestens einmal Ziel eines Cyberangriffs gewesen, berichtet Staatssekretärin Karoline Edtstadler. „4000 Hackerangriffe pro Tag im Jahr 2017 – das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr zuvor von über 300 Prozent.“ 38,5 Prozent aller gemeldeten Cyber-Attacken konnten im Vorjahr laut polizeilicher Kriminalstatistik aufgeklärt werden.