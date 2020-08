Curevac brilliert an New Yorker Börse

Das deutsche Pharmaunternehmen Curevac, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet, hat in den USA einen glänzenden Börsenstart hingelegt. Der Wert der Aktie stieg am ersten Tag im New Yorker Technologie-Index Nasdaq um knapp 250 Prozent. Nach einem Einstiegspreis von 16 Dollar (13,52 Euro) kletterte der Aktienwert am Freitag bis Börsenschluss auf 55,90 Dollar (47,24 Euro).

Mit dem Börsengang besorgte sich Curevac rund 213 Millionen Dollar (rund 180 Millionen Euro) frisches Geld, um die Impfstoffentwicklung auf Basis der sogenannten mRNA-Technologie voranzutreiben. Insgesamt bot das Tübinger Unternehmen zunächst rund 13,3 Millionen Stammaktien an. Knapp zwei Millionen weitere Papiere könnten die Zeichner dann kurzfristig zusätzlich ordern.