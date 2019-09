Crowdfunding-Pleite: Start-up für Sportevent-Software insolvent

„Wir sind ein Technologieanbieter für ein intelligentes und vernetztes Akkreditierungs- und Gästemanagement in einer neuen Dimension. Wir helfen Veranstaltern und Eventagenturen mit unseren cloudbasierten Lösungen Events besser, professioneller und sicherer zu machen – und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf für den Veranstalter und einen erlebnisreichen Event für den Gast. Mit unserer einzigartigen Lösung, schaffen wir es, schnell und effizient auf die individuellen Wünsche jedes Veranstalters einzugehen – denn kein Event ist wie das andere …“, präsentiert sich das Start-up-Unternehmen eventDATA-services auf der Crowfunding-Plattform Conda „Seit 2013 haben wir großartige Projekte in Österreich, der Schweiz und Deutschland erfolgreich umsetzen können: Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, das FIS Ski Weltcup Finale in St. Moritz oder zahlreiche ATP-Turniere in Deutschland und Österreich.“

Jetzt ist die eventDATA-services mit Sitz in Salzburg laut AKV in die Pleite geschlittert. „Die Firma, deren Muttergesellschaft sich in der Schweiz befindet, beschäftigte sich mit der speziellen Entwicklung und dem Betrieb von Software“, heißt es dazu vom AKV. „Für das Eventmanagement wurden Einrichtungen entwickelt, mit dem man bei internationalen Veranstaltungen Daten und Zugangsberechtigungen verwalten und kontrollieren konnte. Das notwendige Zubehör dafür wurde von der Firma zur Verfügung gestellt. „