Coronavirus: Wie der Wirtschaftsmotor weiter laufen soll

Das Coronavirus versetzt Börsianer wie Unternehmer in Hektik und ruft Hilfspakete der Politik auf den Plan. Rund um den Globus kündigen Politiker Hilfsmaßnahmen an, um den Wirtschaftsmotor weiter am Laufen zu halten.

In Europa kommt mit dem Virus die erste Bewährungsprobe für die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed steigt der Druck auf die Euro-Währungshüter. Viel Spielraum hat Lagarde bei ihrer Ratssitzung kommenden Donnerstag jedoch nicht. Experten gehen davon aus, dass der bereits negative Einlagenzins für Geschäftsbanken weiter sinken wird. Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer geht davon aus, dass die EZB auch eine Ausweitung der monatlichen Anleihenkäufe auf 40 von derzeit 20 Milliarden Euro für einen begrenzten Zeitraum von etwa sechs Monaten beschließt.

Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sicherte am Sonntag den vom Coronavirus betroffenen Unternehmen Hilfe zu: Ein Konjunkturprogramm will er aber erst „zu gegebener Zeit“ in Angriff nehmen: „Die Botschaft an all die vielen mittelständischen Unternehmen im Messe- und Gastronomiebereich ist: Wir lassen euch nicht im Stich. Wir werden euch helfen, diese schwere Zeit zu überbrücken.“