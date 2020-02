Coronavirus: Warnungen vor Reisen nach China

Die chinesische Provinz Hubei rund um die Hauptstadt Wuhan ist unter anderem bekannt für die Drei Schluchten, beliebt für Bootstouren auf den Jangtsekiang. Oder für eine riesige Pagode. Seit kurzem aber auch für das Coronavirus, das sich von dort ausbreitete. Viele Airlines haben ihre Flüge in diese Provinz eingestellt, manche steuern China gar nicht mehr an.

Pauschalreisen

Falls der Flug aber doch funktionieren sollte: Kann ich kostenlos eine gebuchte Pauschalreise nach China stornieren, weil ich mich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchte? Nach den Buchstaben des Gesetzes lautet die Antwort: Nein. Die Touristiker werden trotzdem mit sich reden lassen.

Reisewarnungen

Eine Reisewarnung der Stufe 6, die automatisch ein kostenloses Storno ermöglichen würde, hat das Außenministerium für China noch nicht festgelegt. Die oberste Warnstufe wird dann verhängt, wenn Urlauber in dem betroffenen Land mit Krieg, Bürgerkrieg oder verhängtem Kriegsrecht konfrontiert wären. Am Freitag hob das Außenministerium allerdings die Warnstufe auf 4 an. Das heißt: Es wird dazu geraten, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Stufe 5 gab es für die Provinz Hubei: Vor Reisen in dieses Gebiet wird gewarnt.

Wie Frankreich

In den Wochen davor hatte für China noch die Stufe 2 gegolten. Zum Vergleich: Dort rangiert, wegen des Risikos von Terroranschlägen, etwa auch Frankreich.