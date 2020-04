Coronavirus: Tourismusexperte befürchtet massiven Einbruch

Der Shutdown wegen der Coronavirus-Pandemie versetzt dem heimischen Tourismus einen gehörigen Dämpfer. Den Rückgang der gebuchten Nächte in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen für das gesamte Tourismusjahr 2019/20 (Anfang November bis Ende Oktober) könnte ein Abrutschen auf das Niveau von 1970 bringen, befürchtet der Tourismusberater Ennemoser Consulting.

Konkret dürften die Nächtigungen im aktuellen Tourismusjahr weit unter 100 Millionen einbrechen - von zuletzt 153 Millionen auf nur noch 89 Millionen, so Geschäftsführer Klaus Ennemoser, der früher Obmann des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich war. Einen ähnlich niedrigen Wert - 86 Millionen Nächtigungen - gab es zuletzt 1970. "So gesehen wurden wir über Nacht in die 1970er-Jahre katapultiert", betonte der Touristiker am Donnerstag.