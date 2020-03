Coronavirus: Restaurantkette Vapiano pleite, Handel ausgesetzt

Seit 2006 in Österreich

Die Systemgastronomie-Kette wurde 2002 gegründet. Zuletzt gab es 235 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten.

In Österreich ist Vapiano seit 2006 vertreten, das erste Lokal wurde in der Theobaldgasse im Zentrum Wiens eröffnet. 2014 waren es mit der Eröffnung in Linz bereits elf Restaurants.

Zuletzt wurden laut Webseite 17 Lokale in Österreich betrieben - darunter neun in Wien, je zwei in der SCS in Vösendorf, in Graz und Innsbruck sowie je ein Restaurant im Burgenland und in Linz.