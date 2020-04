Coronavirus: Italien erwartet Defizit von 10,4 Prozent

Mit mehr Defizit will Italien das dritte Hilfspaket finanzieren, das auch Stützungsmaßnahmen für den Tourismus, die Gastronomie und andere schwer betroffene Wirtschaftssektoren enthalten soll. Mit dem neuen Paket will sich die Regierung um Wirtschaftsbereiche kümmern, die von den beiden bisherigen Maßnahmenpaketen nicht profitiert hatten. Insgesamt will die Regierung mit den drei Paketen 75 Milliarden Euro Stützungsmaßnahmen locker machen. Zehn Milliarden Euro soll das Kabinett Conte für Hilfsmaßnahmen zugunsten von Kleinunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern zur Verfügung stellen. 13 Milliarden Euro sollen zur Finanzierung der Kurzarbeit dienen.