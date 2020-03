Coronavirus: Die EZB hört den Bürgern vorerst doch nicht zu

Sie wolle verstärkt auf die Bürger hören und deren Meinung einholen, hatte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank ( EZB), bei ihrem Amtsantritt versprochen. Bei der geplanten Strategiereform wollte die oberste Währungshüterin des Euroraums dies einlösen. Bei sogenannten "Listening events" sollten die Bürger zu Wort kommen, was ihnen in Sachen Geldpolitik besonders am Herzen liegt.

Daraus wird allerdings nichts, zumindest fürs Erste. Am Mittwoch sagte die EZB als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus die für 26. März in Brüssel geplante Veranstaltung ab. Es sollte eigentlich der Auftakt für eine ganze Reihe ähnlicher Events im gesamten Währungsraum sein.

Neubewertung am 20. April

Die Veranstaltung sei verschoben, der neue Termin werde zeitnah mitgeteilt, hieß es in einer Aussendung. Das ist allerdings nicht die einzige Maßnahme. Ab sofort gelten auch für die EZB-Beschäftigten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.

So werde die Reisetätigkeit der EZB-Ratsmitglieder (wie auch Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann) auf das Nötigste beschränkt. Diese Regelung, die auch alle anderen EZB-Mitarbeiter betrifft, soll vorerst bis 20. April gelten. Dann werde die Situation neu beurteilt.