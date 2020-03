Coronavirus: Casinos laden dazu ein, nicht ins Casino zu kommen

Sehr ungewöhnlicher Aufruf der Casinos Austria: "Wir ersuchen unsere Gäste am Freitag, den 13. März, von einem Besuch in einem der zwölf Casinos von Casinos Austria Abstand zu nehmen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Grund ist die Beschränkung auf höchstens 100 Menschen in geschlossenen Räumen im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Auch in den zwölf Casinos von Casinos Austria werden nur mehr 100 Personen pro Spielbereich zugelassen. Um diese Höchstgrenze an Personen nicht zu überschreiten, werden auch sämtliche Aktionen und Verlosungen zum Freitag, den 13. März abgesagt. Die Casinos Austria wollen verhindern, dass sich Warteschlangen außerhalb der Casinos bilden.