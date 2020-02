Coronavirus bleibt das wichtigste Thema an den Börsen

Bestmarken in den USA

In den USA verzeichneten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 neue Bestmarken. Die Prognosen für die Beeinträchtigung der chinesischen Wirtschaft durch den Ausbruch des Erregers gehen indes weit auseinander, sagt Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. "Aber es herrscht Optimismus, dass der Einfluss auf die US-Konjunktur minimal bleiben wird."

In Asien ging es hingegen in der Nacht eher abwärts: Die Börse in Tokio hat zeigte sich zunächst schwächer.

Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.835 Punkten. Der Topix sank um 0,3 Prozent und lag bei 1.714 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg aber um 1 Prozent.

Und hier aktuelle Unternehmensnachrichten:

Airbus hat nach den milliardenschweren Strafzahlungen wegen Korruptionsvorwürfen und einer Belastung im Zusammenhang mit dem Militärflugzeug A400M Verlust gemacht.

Wie der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern bekanntgab, fiel im Geschäftsjahr 2019 ein Fehlbetrag von knapp 1,4 Milliarden Euro an. Im Jahr 2018 hatte der Nettogewinn noch bei gut 3 Milliarden Euro gelegen.