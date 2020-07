Coronatests als „Versicherung“ für die nächste Wintersaison

Laut Susanne Kraus-Winkler, Hoteliersprecherin in der WKO, haben die Mitarbeiter das Recht, den Test in der Dienstzeit zu machen. Bleibt die Frage, ob alle Chefs ihre Mitarbeiter in der Arbeitszeit ins Labor schicken wollen und können. Im Ministerium geht man davon aus, dass es Lösungen auf Betriebs- und Regionsebene geben wird. Etwa, dass Blaulicht-Organisationen wie das Rote Kreuz in Tourismusorte kommen und dort Abstriche von Mitarbeitern mehrerer Betriebe nehmen. Ein Job, den auch Ärzte vor Ort oder Betriebsärzte übernehmen könnten, heißt es.