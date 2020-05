Coronakrise: EU schlägt sich besser als USA

Der Präsident der Eurogruppe, Mário Centeno, weist Kritik an der bisherigen wirtschaftspolitischen Antwort der EU auf die Coronakrise zurück. Die Union schlage sich besser als die USA, argumentierte der portugiesische Ökonom in einem gemeinsamen Interview mit der Tageszeitung "Die Presse" sowie " De Standaard" ( Belgien), "The Irish Times", " Kathimerini" ( Griechenland) und "Kauppalehti" ( Finnland).

Erfolgreich adaptiert

" Europa hat seine Instrumente ziemlich erfolgreich adaptiert. Wir haben beträchtliche und zeitgerechte Lösungen für die Notsituation gefunden. Vergleichen Sie das mit dem, was in den Vereinigten Staaten los ist. Dort gibt es eine Bundesregierung, hoch koordinierte Antwortmechanismen - und schauen Sie sich die gegenwärtige Situation an, den Mangel an Koordination, der auf allen Ebenen zu beobachten ist", sagte Centeno laut einer Mitteilung der "Presse", die das Interview am Freitag online veröffentlichte. In der Samstagsausgabe ist eine gekürzte Version geplant.

Im Gegensatz dazu hätten die Finanzminister der 19 Eurostaaten unter seinem Vorsitz nur zehn Tage benötigt, um ein in Summe 540 Milliarden Euro umfassendes Paket an Hilfskrediten für Arbeitnehmer, Betriebe und Staaten zu schnüren. "Wir prügeln in Europa manchmal ein bisschen zu viel auf uns selbst ein. Im Sinne des Ehrgeizes ist das gut, aber es hilft nichts."

"Starke Stoßdämpfer"

Das europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft habe "sehr starke Stoßdämpfer. Vergleichen Sie nur die Zahl der Arbeitslosen in den USA mit jener in Europa." Die europäischen Sozialsysteme erlaubten es den Staaten der Union, "diese Periode mit einem starken Sicherheitsnetz zu durchstehen. Wir dürfen das nicht zerstören", sagte er.