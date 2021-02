Coronajahr: Wie Hunde und Katzen die Wirtschaft ankurbeln

So gut wie jeder zweite Haushalt in Österreich hat ein Haustier. Allein 1,8 Millionen Katzen und 800.000 Hunde leben laut Statistik in Österreichs Haushalten (letzte verfügbare Zahlen aus dem Jahr 2019). Tendenz stark steigend. Denn in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice sind viele auf den Hund, die Katz’ oder den Wellensittich gekommen.

Anders formuliert: Das Geschäft rund ums Haustier boomt. Auch, weil immer mehr Geld für die Tiere ausgegeben wird. Speziell wenn die Halter Singles sind, zeigen einschlägige Umfragen.

Einer, den das besonders freut, ist Torsten Toeller. Der Gründer der deutschen Fressnapf-Gruppe hat eine Handelskette mit 1.700 Standorten in elf Ländern aufgezogen und am Mittwoch das größte Umsatzwachstum der 30-jährigen Unternehmensgeschichte bekannt gegeben. Der Umsatz stieg im Corona-Jahr um 15 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro. Und das Ende der Fahnenstange ist laut Toeller noch lange nicht erreicht. Für das laufende Jahr peilt er ein Plus von zehn Prozent an. 2021 werde er weitere Geschäfte – vor allem in Polen und Frankreich – eröffnen. Generell erwartet er „eine Konsolidierung des Marktes, weil kleinere Anbieter die Kosten für die Digitalisierung nicht stemmen können und damit weiter ins Hintertreffen geraten“.

Eine Einschätzung, die Andreas Popper, selbst Zoofachhändler in Wien und Klosterneuburg, teilt. „In Österreich haben wir rund 1.000 Zoofachhändler, eine Zahl, die seit Jahren stagniert“, sagt der Branchensprecher. Und zwar seit den 1950er Jahren.