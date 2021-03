Corona wird zum Partyschreck für Spirituosenvertrieb

Czink nimmt die Krise aber auch als Chance wahr. Zum einen sei es gelungen sämtliche große Kunden, die 2020 ihre Verträge neu ausgeschrieben haben, wieder für sich zu gewinnen. Außerdem habe die Krise gezeigt, dass man mehr Standbeine als Gastronomie und Handel brauche, weshalb sich Czink stärker auf den Online-Handel und Privatkunden konzentrieren will.

Internationale Novitäten

Nicht zuletzt will er das Sortiment mit neuen Marken verstärken. Zwei Trends, die er nach Österreich holen will: Hard Seltzer, Sprudelwasser mit Alkohol und fallweise zugesetzten Fruchtgeschmack, ohne Zucker oder Zusatzstoffe. „Der Markt in den USA explodiert geradezu, viele Konsumenten wechseln vom Bier zu dieser Alternative“, erzählt Czink.

Die zweite Novität heißt „Undone“ – Spirituosen, denen der Alkohol entzogen wurde, der restliche Geschmack aber geblieben ist. Diese gibt es in Form von alkoholfreiem Gin, Rum, Bitter, Wermut, etc.

Top Spirit ist der größte Vertreiber von Schaumwein und Spirituosen in Österreich und hat einen Marktanteil von 17 Prozent.