Corona verhilft Versandhändler Unito zu Umsatzschub

Der Versandhandel zählt zu den größten Gewinnern der Corona-Pandemie. Davon profitiert auch die zum deutschen Otto-Konzern gehörende Unito-Gruppe (Otto, Universal Versand, Quelle, Lascana). Der Gesamtumsatz stieg im Geschäftsjahr 2020/21 um 20 Prozent auf 423 Mio. Euro an. In Österreich betrug das Plus 26 Prozent, in der Schweiz sogar 30 Prozent.

"Es war ein unglaublich erfolgreiches Jahr", zog Unito-Chef Harald Gutschi bei der Jahres-Pressekonferenz Bilanz. "In einem Jahr ist so viel passiert wie sonst in fünf bis acht Jahren". Der Handel habe die radikalste Veränderung seit Ende des Zweiten Weltkrieges durchgemacht. Dieser "Boost" werde aber nicht in dieser Form weitergehen. Für die nächsten Jahre rechnet Gutschi mit einem Umsatzplus von 5 bis 10 Prozent.

Wachstumstreiber "Living"

Das größte Wachstum gab es im Bereich "Living" rund um Möbel, Haushaltswaren und Heimtextilien (+66 Prozent). "Die Leute wollten ihr Zuhause erneuern. Die haben ihre bestehenden Möbel nicht mehr ertragen und wollten etwas Neues haben", so Gutschi. Der Online-Händler hatte zuletzt das Sortiment in diesem Bereich aufgestockt und die Werbung verstärkt. Auch die Segmente Technik und Baumarkt seien stark gewachsen, während Bekleidung etwas weniger gefragt war.