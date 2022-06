Corona-Krise und Ukraine-Krieg: Welche Branchen besonders widerstandfähig sind

Agrar- und Lebensmittelbranche

Seit Beginn des Ukraine-Konflikts beobachtet Coface den Agrar- und Lebensmittelsektor intensiv. Mit Russland und der Ukraine sind zwei Parteien am Konflikt beteiligt, die zu den größten Getreideexporteuren zählen und das Risiko in Regionen, die abhängig von Lebensmittelimporten sind stark erhöhen. Im März 2022 stieg so etwa der Lebensmittelpreisindex der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, um +17.9 Punkte an und erreichte damit einen Rekordhoch. Wie in anderen Branchen fällt das Risiko jedoch von Region zu Region sehr unterschiedlich aus. Als Hochrisikoregionen gelten Asien und Afrika, im speziellen Südasien und Ostafrika, in denen knapp die Hälfte aller Menschen lebt, die von Nahrungsmittelknappheit betroffen sind. Hitzeperioden zu Beginn des Jahres 2022 wirken sich hier zusätzlich negativ auf die ohnehin schon kritische Lage durch gestiegene Lebensmittelpreise aus.