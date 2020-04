Corona-Krise: Eröffnete Firmeninsolvenzen sanken um 60 Prozent

Die Corona-Krise schlägt sich vorerst positiv auf die Insolvenzstatistik nieder. Im ersten Corona-Monat, ab dem 16.März, sind die eröffneten Firmeninsolvenzen laut AKV um 60,73 Prozent zurückgegangen. Mehr als ein Viertel aller insolvent gewordenen Unternehmer geben aber als Pleite-Ursache „die Maßnahmen zur Bekämpfung vom COVID-19“ an.

"Die Corona-Kurzarbeit steht bisher insolventen Unternehmen nicht zur Verfügung“, heißt es weiter.“ Es ist daher mit einer Vielzahl an scheiternden Sanierungen zu rechnen. Ein Drittel der Unternehmensschließungen in Insolvenzverfahren wird in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht.

Im Zeitraum von 16. März 2020 bis Ostern 2020, wurden in Österreich 16 Sanierungsverfahren und 96 Konkursverfahren eröffnet. Bisher wurden Firmeninsolvenzen zu einem Drittel durch Eigenanträge eröffnet.

„Nachdem die öffentliche Hand (ÖGK, Finanzamt und SVA) nunmehr bekannt gegeben hat, Gläubigerantrag-Stellungen zumindest drei Monate auszusetzen, hat sich diese Verteilung zwischen verfahrenseinleitenden Gläubiger- und Eigenanträgen verändert", weiß man beim AKV. Zwei Drittel der Anträge werden von den Unternehmen selbst eingebracht.

Keine Video- und Telefonkonferenzen

„Im Rahmen des eingeschränkten Gerichtbetriebes wurden Insolvenztagsatzungen abberaumt und zum Großteil auf unbestimmte Zeit verschoben“, heißt es weiter. „Auf die Möglichkeit Tagsatzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen durchzuführen und dadurch weitere Verfahrensverzögerungen zu vermeiden, wird von den Insolvenzgerichten noch kaum zurückgegriffen.“

Die Aussetzung der Stellung von Insolvenzanträgen von Seiten der öffentlichen Hand wird vorerst zu einer Abnahme der Firmeninsolvenzen führen. Ab dem Sommer wird es laut AKV Pleiten-Steigerungsraten geben, „die über jenen der Finanzkrise 2008 liegen werden, da die Realwirtschaft unmittelbar betroffen ist“.