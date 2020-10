Corona-Krise bringt Durchbruch für kontaktloses Zahlen

Die Entwicklung habe sich in wenigen Wochen so beschleunigt, was sonst Jahre gedauert hätte. Spürbar sei dies besonders beim kontaktlosen Zahlen. Hier habe die europaweite Anhebung des Limits von 25 auf 50 Euro je Transaktion, bis zu der keine Code-Eingabe nötig ist, geholfen.

Der Anteil der kontaktlosen Bezahlungen bei Visa sei in Österreich bis Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent angestiegen. „75 Prozent der Visa-Zahlungen in Europa erfolgen bereits kontaktlos“, sagt Kiel. „Viele zahlen erstmals kontaktlos. Wenn man einmal feststellt, wie einfach, schnell, sicher und hygienisch das geht, bleibt man dabei.“