Corona-Krise beschert Leiterplattenhersteller AT&S Rekordumsatz

Angesichts der gigantischen Datenmengen würden diese Substrate in ihren Funktionalitäten immer größer. AT&S produziert die Substrate in Massenfertigung in China und investiert in die Ausweitung der Produktion im Werk in Chongqing rund eine halbe Milliarde Euro. Erst 2016 mit der Produktion begonnen, will AT&S spätestens bis 2025 weltweit bei Substraten die Nummer Drei sein. In Chongqing werden 4.000 bis 5.000 neue Jobs geschaffen. In Österreich werken 1.500 der weltweit 12.230 Mitarbeiter. In Leoben werden bis zu 120 Millionen Euro investiert, Gerstenmayer rechnet mit 70 neuen Jobs.

Das Werk im schwer von Corona getroffenen Indien laufe derzeit auf Normalbetrieb. Dort werden auch Leiterplatten für Beatmungsgeräte produziert.

Geht es bei AT&S in diesem Tempo weiter? Vorläufig schon. Finanzchefin Simone Faath rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem weiteren Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent und einer weiteren Verbesserung der Marge.

Die Aktionäre können sich über eine Erhöhung der Dividende von zuletzt 25 auf 39 Cent je Aktie freuen. Größte Aktionäre sind die Privatstiftung des Industriellen Hannes Androsch und die Dörflinger-Privatstiftung mit je rund 18 Prozent.