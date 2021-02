Corona-Kosten: Jetzt werden die Briten kräftig zur Kassa gebeten

Die britische Regierung plant einer Zeitung zufolge Steuererhöhungen angesichts des Budgetdefizits und einer steigenden Zinslast. Finanzminister Rishi Sunak werde das Vorhaben am Mittwoch bei der Vorlage des Budgets offenlegen, berichtete „The Times“ am Sonntag. So sollen demnach über eine höhere Einkommensteuer weitere sechs Milliarden Pfund (6,89 Mrd. Euro) in die Staatskasse fließen. Dort klaffe eine Lücke von 40 Milliarden Pfund.

Sunak hatte zuvor angekündigt, Firmen wegen der Coronavirus-Pandemie weitere fünf Milliarden Pfund zukommen lassen zu wollen. Das Geld soll helfen, die Zeit bis zum geplanten Ende des Lockdowns im Sommer zu überbrücken.