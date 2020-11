Corona: dm-Chef warnt vor „künstlicher Stützung der Schwachen“

Einkaufsstraßen wie Shoppingcenter leiden unter Frequenzrückgängen. „Es wird in Innenstädten nicht reichen, darauf zu warten, dass die Kunden nach der Pandemie zurückkommen. Es braucht neue Konzepte“, sagt Bauer, der aber an seine eigenen Innenstadtlagen glaubt. Sein Kalkül: Geben weitere Konkurrenten in der Stadt auf, bleibt ihm letztlich sogar mehr Geschäft.

An die Politik appelliert Bauer, faire Bedingungen bei den Covid-Förderungen zu schaffen. „Es kann nicht sein, dass nur jene Unterstützung erhalten, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, Kunden zu bekommen und die erfolgreichen Betriebe überhaupt keine Unterstützung erhalten. Das würde zu einer künstlichen Stützung der Schwachen führen.“ Und damit zu einem unzulässigen „Eingriff in den Wettbewerb“, so sein Credo.