Corona bremste ÖBB kräftig aus

Die Investitionstätigkeit blieb trotz allem aufrecht und wird sogar forciert. In den kommenden sechs Jahren sollen 25 Milliarden Euro investiert werden, allen voran in die Infrastruktur, in den Güter- und in den Personenverkehr. Unter anderem soll eine neue Nahverkehrsflotte angeschafft sowie der Nachtzug-Fahrplan ausgebaut werden.

Matthä will ab 24. Mail wieder alle Verbindungen ansteuern. Neu dazu kommen sollen Nachtverbindungen nach Amsterdam, Paris und Split sowie eine direkte Tagesverbindung von Wien nach Triest.

Matthä ist aber skeptisch, ob die Fahrgäste im Sommer mit einem problemlosen Reisevergnügen rechnen können. Im Inland werde der Reiseverkehr funktionieren, ob das auch grenzüberschreitend der Fall sein werde, könne man aus heutiger Sicht aber nicht garantieren. Die Fahrgastzahlen haben sich im ersten Quartal noch nicht wesentlich verbessert. Vor allem der Lockdown in der Ost-Region Österreichs habe wieder gebremst.