Containerschifffahrt: Täglich sieben Zwischenfälle auf hoher See

Auswirkungen durch Covid-19

Die unmittelbaren Auswirkungen des Coronavirus auf die Branche sind laut der Studie geringer als zunächst angenommen. Jedoch ergeben sich durch die Beschränkungen in den verschiedenen Ländern einige Probleme für die Besatzungen. In den Vergangenen 18 Monaten waren insgesamt etwa 200.000 Besatzungsmitglieder an Bord ihrer Schiffe gefangen, weil sie aufgrund der Vorschriften in ihren Heimatländern nicht zurück nach Hause durften. Aufgrund dieser Bedingungen ist es für die Unternehmen aktuell auch schwer, neue Mitarbeiter einzustellen. Diese Situation könnte in der Handelsbranche nach dem Ende der Pandemie zu großen Engpässen führen.