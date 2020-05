Constantia Flexibles bläst Börsengang ab

Am Mittwoch hätte die Wiener Börse allen Grund zum Feiern haben können. Erstmals seit dem Frühjahr 2011 hätte der heimische Aktienmarkt mit dem Verpackungskonzern Constantia Flexibles einen Neuzugang verzeichnen sollen. Hätte, wohlgemerkt. Der Produzent von Folien, Etiketten und Tabletten-Blisterpackungen sagte kurz vor der Premiere ab. Der Börsegang (Initial Public Offering, kurz IPO), der zeitgleich in Wien und Frankfurt geplant war, findet nicht statt. Der heimische Verpackungskonzern (43 Produktionsstandorte weltweit, zwei davon in Österreich) scheut das Börsenparkett.

Schon im Vorfeld kursierten Gerüchte, dass die Constantia-Flexibles-Aktien nicht gerade Renner seien. Genügend Absatz würde es wohl nur geben, wenn der endgültige Emissionspreis am unteren Ende der bekannt gegebenen Spanne von 19,50 bis 25,50 Euro pro Stück festgelegt werde, hieß es. Nach dem Ende des Börsenhandels am Dienstag hätte der Emissionspreis fixiert werden sollen. Dazu kam es aber gar nicht mehr.