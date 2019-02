CO2-Ziele: Strenge EU-Vorgabe für Lkw-Hersteller

„Mit konventioneller Technologie ist das nicht erreichbar“, sagt Franz Weinberger, Vertriebschef von MAN Österreich, zum KURIER. Mit -armen Antrieben wird zwar viel experimentiert, wirklich massentauglich ist aber keine Variante. MAN hat im Vorjahr einen Feldversuch mit neun Elektro-Trucks gestartet, die in Steyr produziert wurden. Mittlerweile sind zwei weitere in Deutschland dazugekommen. Die Tests liefen „hervorragend“, sagt Weinberger: „Für den Verteilerverkehr in der Stadt sind E-Antriebe sehr gut geeignet.“ Bis Ende 2019 werde MAN eine Kleinserie von 50 Stück E-Trucks auflegen. Auch Hersteller wie Daimler oder Scania treiben die Entwicklung von E-Lkw voran.

Ungeklärt ist die Zukunft des Lkw-Verkehrs auf der Autobahn. In Deutschland wird mit Oberleitungen experimentiert – die Teststrecken sind aber wenige Kilometer lang. Klimaschonender als Diesel wären gasbetriebene Lkw (CNG/LNG), bisher sind aber nur 3000 in Europa unterwegs. Wasserstoff-Antrieb würde die Reichweiten-Probleme lösen, es scheitert aber an fehlenden Tankstellen. Synthetische Treibstoffe wären -neutral, sind aber noch nicht massentauglich.

Der Herstellerverband ACEA sieht die Staaten in der Pflicht, die Infrastruktur auszubauen und sich Anreize wie Förderungen oder eine Mautbefreiung zu überlegen.