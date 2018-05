CO2-Limits für Lkw: Emissionen sollen um 15 Prozent sinken

Einige EU-Kommissare hatten zunächst wesentlich strengere Vorgaben verlangt. Und sehr viel mehr Engagement hatte vor Kurzem auch eine Gruppe von Industriekonzernen in einem Brief an Brüssel gefordert: So schlugen etwa Ikea, Tchibo, Nestlé, Carrefour, DB Schenker, Unilever und Alstom gemeinsam vor, dass der Emissionsausstoß von Sattelschleppern bis 2025 um 24 Prozent gesenkt werden müsse.

Der europäische Autoverband (ACEA) sieht dies anders: Man hatte auf eine Reduzierung des Emissionslimits von 7 Prozent gehofft.

Bis der Vorschlag der Kommission EU-weit und damit auch in Österreich gültig wird, wird es noch dauern: EU-Mitgliedsstaaten und EU-Parlament müssen noch zustimmen. „Österreich hat Interesse daran, dass der Lkw-Transit durch unser Land sauberer und klimafreundlicher wird“, sagt EU-Abgeordneter Lukas Mandl (ÖVP). „Aber Arbeitsplätze dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden.“ Mandl ist Mitglied des Umweltausschusses im EU-Parlament.

Emissionslimits für Lkw gibt es bereits in den USA, Kanada, Japan und China