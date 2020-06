CO2-Handel: EU will heiße Luft verknappen

Das System ist nicht funktionsfähig. Der Markt ist praktisch zusammengebrochen.“ Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber fand am Mittwoch bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse des Stromkonzerns klare Worte zum -Zertifikatehandel der EU. Dieser habe sich „pervertiert“.

Ursprünglich war der CO2-Handel ja eingeführt worden, damit klimafreundliche Technologien einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Klimasündern haben. Doch momentan sei es am Strommarkt so, dass jener Primärenergieträger mit dem größten CO2-Fußabdruck, also Kohle, wirtschaftlich am interessantesten sei.

Hintergrund: Kohle ist derzeit vergleichsweise billig. Der etwaige Zukauf von CO2-Zertifikaten belastet die Erzeuger nicht weiter groß, da der Preis der Verschmutzungsrechte im Keller ist. Er dümpelt derzeit bei rund sieben Euro die Tonne herum, in der Spitze lag er einst bei 30 Euro.

Das System, das 2005 gestartet wurde und Herzstück der europäischen Klimaschutzpolitik ist, funktioniert so: Energieintensive Unternehmen – vom Stromproduzenten bis zum Stahlhersteller – bekommen CO2-Zertifikate zugeteilt, die sie zum Ausstoß einer gewissen Menge an Kohlendioxid berechtigen. Wer mehr braucht, muss zukaufen. Wer weniger braucht, kann verkaufen. Die Zuteilung war aber offenbar zu großzügig, es sind zu viele Zertifikate am Markt – was den Preis verfallen lässt.