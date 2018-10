Club of Rome: Die Wirtschaft muss sich radikal ändern

Nur eine radikale Transformation der Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten kann Wohlstand und das Überleben des Planeten in Einklang bringen. Zu dieser Erkenntnis kommt die Organisation Club of Rome, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt und am Mittwoch ihr 50-jähriges Bestehen in der italienischen Hauptstadt feiert.

Der Club of Rome hatte 1972 die viel beachtete Studie "Die Grenzen des Wachstums" veröffentlicht. Die Analyse hatte damals vor enormen wirtschaftlichen Turbulenzen im 21. Jahrhundert gewarnt, sollte die Gesellschaft insbesondere bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen nicht umsteuern.

"Die meisten der ursprünglichen Schlussfolgerungen gelten noch immer", erklärte Johan Rockström. Er ist einer der Autoren des neuen Berichts, den das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung veröffentlichte und der am Mittwoch auch in Rom präsentiert werden sollte. "Das ist zwar befriedigend für die Wissenschaft, nicht aber für die Gesellschaften", sagte Rockström.