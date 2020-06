Christoph Leitl: "Zeit des Durchwurstelns ist vorbei"

Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat für das Wirtschaftsministerium eine Studie über die Folgen der Russland-Sanktionen verfasst: Im Extremfall sind bis zu 45.000 Jobs in Österreich gefährdet, so das Ergebnis. Droht ein hoher Wertschöpfungsverlust? Schwer zu prognostizieren, sagen die Forscher. Allein bei den zahlungskräftigen russischen Tourismusgästen in Österreich habe man im November und Dezember einen deutlichen Einbruch gesehen. "Nicht so schlimm" habe sich hingegen der Warenaußenhandel mit Russland entwickelt. Die am meisten betroffenen Branchen bei einem vorübergehenden Exportausfall sind Maschinenbau, Großhandel und Landwirtschaft.