Chinesisches Neujahr: Erfolg mit Hilfe der Metall-Ratte

Eines der Argumente, das für Veranlagungen in China spreche: Der Umbau der Ökonomie von der verlängerten Werkbank hin zur innovativeren, konsumgetriebenen Wirtschaft sei fast vollzogen. Bei Patentanmeldungen etwa stehe China mittlerweile viel besser da als die USA. Das viel gerühmte amerikanische Silicon Valley gebe es in China gleich mehrmals. Beim Umsetzen von Innovationen sei China zudem viel schneller als andere – allerdings oft zum Nachteil von Umwelt, Arbeitsbedingungen und anderem.

Wachsende Mittelschicht

Ein weiteres Argument: Die Mittelschicht wird praktisch täglich größer. Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes (BIP) haben sich in den vergangenen Jahren zwar auf zuletzt 6,1 Prozent eingebremst. Die Regierung in Peking wird aber trotzdem ihr Versprechen, im Zeitraum 2010 bis 2020 den Wohlstand der Bevölkerung zu verdoppeln, einlösen können. Abzulesen ist das am BIP pro Kopf. Laut Definition der Weltbank zählen Nationen, die bei dieser Messlatte einen Wert von 10.026 bis 12.375 US-Dollar erreichen, zur Gruppe der mittleren Einkommen. Zum Vergleich: Österreich hält bei mehr als 51.000 Dollar.