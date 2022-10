Chinesischer Staatskonzern soll sich an Hamburg Hafen beteiligen

Im Ringen um die umstrittene Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen hat es einem Bericht zufolge einen Kompromiss gegeben. Die chinesische Staatsreederei werde nicht wie geplant 35 Prozent des Terminals Tollerort ĂŒbernehmen können, sondern nur 24,9 Prozent, wie die "SĂŒddeutsche Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.

Demnach kann der Konzern auf diese Weise als MinderheitsaktionĂ€r formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die GeschĂ€ftsfĂŒhrung ausĂŒben. Nach "SZ"-Informationen haben die sechs Ministerien, die den Deal bisher abgelehnt hatten, ihren Widerstand aufgegeben - als letztes das Außenministerium. Offen war demnach, ob der Beschluss an diesem Mittwoch im Kabinett fĂ€llt oder im Umlaufverfahren, also per schriftlicher Zustimmung.

Bis zum 31. Oktober lĂ€uft eine PrĂŒffrist, bis zu der die deutsche Bundesregierung das GeschĂ€ft untersagen könnte. Tut sie dies nicht, kann der Verkauf erfolgen. Deutschlands Bundeskanzler Scholz hatte am Freitag beim EU-Gipfel Kritik an einer möglichen chinesischen Beteiligung zurĂŒckgewiesen.