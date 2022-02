Chinesischer Hersteller Anta macht Adidas und Nike Konkurrenz

Das Logo der chinesischen Sportmarke Anta ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking allgegenw├Ąrtig. Nicht nur das chinesische Team tr├Ągt Anta. Das Unternehmen ist auch Partner des Internationalen Olympischen Komitees, weshalb auch IOC-Vertreter und Hilfskr├Ąfte bei den Spielen von Anta ausgestattet werden.

Das in den 1990er-Jahren gegr├╝ndete Unternehmen ist zuletzt schnell gewachsen und hinter Nike und Adidas die dritterfolgreichste Sportmarke in China. Experten rechnen damit, dass Anta auf seinem Heimatmarkt bald sogar an der Spitze stehen wird.

Unter Druck

Anta profitierte zuletzt davon, dass westliche Firmen in China unter Druck gerieten, weil sie sich nach Vorw├╝rfen der Zwangsarbeit bei der Produktion von Baumwolle aus der westchinesischen Region Xinjiang distanzierten. Anta betonte dagegen, weiterhin auf Baumwolle aus Xinjiang zu setzen.

Die Entscheidung stie├č auf Zuspruch bei chinesischen Konsumenten, die weniger Adidas und Nike und daf├╝r Anta kauften. Das IOC geriet unterdesssen im Westen in die Kritik, weil es trotz der Vorw├╝rfe in Xinjiang mit Anta zusammenarbeitet.