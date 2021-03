Chinas beschränkt Nutzung von Autos des US-Herstellers Tesla

Angehörige des chinesischen Militärs sowie von strategisch wichtigen Unternehmen dürfen laut Berichten keine Elektroautos des amerikanischen Herstellers Tesla mehr fahren. Auch Mitarbeiter von staatseigenen Konzernen sowie staatlichen Agenturen sind davon betroffen. Begründet wird die Maßnahme mit dem Verdacht auf Spionage durch den Konzern.

Die Sensoren der Autos sollen demnach in der Lage sein, Bildmaterial aufzunehmen, was gegebenenfalls zum Problem für die nationale Sicherheit werden könnte. Teslas sollen deswegen in nicht mehr in strategisch sensiblen Bereichen wie Militäreinrichtugen fahren dürfen.

Auch Daten über die Fahrer, insbesondere durch die Kopplung der Fahrzeuge mit Smartphones könnten nicht sicher sein. Die chinesische Regierung befürchtet, dass diese Daten in die USA geschickt werden könnten.