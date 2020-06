China und steigender Ölpreis stärken Rubel

Erstmals muss die russische Zentralbank seit Ausbruch der Krise eine Bank vor der Pleite retten. Der Trust Bank werden bis zu 30 Mrd. Rubel (rund 435 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Die Agentur für Einlagensicherung wird zudem die Aufsicht über das Institut übernehmen. Diese Maßnahmen "werden es Trust ermöglichen, den Zahlungsverkehr nahtlos fortzusetzen", teilte die Zentralbank mit. Trust liegt in der Rangliste der größten russischen Banken auf Platz 32. Privatkunden hielten zum 1. Dezember Guthaben in Höhe von 145 Milliarden Rubel (2,1 Mrd Euro). Die Zentralbank kündigte an, einen Investor für Trust zu suchen. Der russische Staat hat dieses Jahr bereits mehreren Banken helfen müssen.

Die Sberbank hat unterdessen die Vergabe von Privatkrediten bis Ende Februar ausgesetzt. Grund ist die Sorge vor Kreditausfällen.