China: Teenager verkauft Niere für Iphone

Wie die amtliche staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet, sind die fünf Personen – darunter auch ein Chirurg und ein Krankenhaus-Mitarbeiter – in der Stadt Chenzhou festgenommen worden. Sie sollen einem Schüler die Niere entnommen und den Weiterverkauf organisiert haben. Laut Xinhua habe einer der Angeklagten, He Wei, angegeben, er sei pleite und frustriert wegen Spielschulden gewesen. Er soll deshalb einen der Mitangeklagten beauftragt haben, in einem Online-Chatroom für Organspender nach potentiellen Verkäufern zu suchen - so sei man mit dem Schüler in Kontakt getreten. Ein weiterer Angeklagter habe dann einen OP-Saal für die Transplantation im April des Vorjahres angemietet.

Der Schüler selbst, ein 17-Jähriger namens Wang, habe für seine Niere 3500 Dollar erhalten – ein Zehntel dessen, was die Angeklagten bekommen haben. Auf die Schliche gekommen sei den Angeklagten die Mutter des Teenagers: Sie habe sich gewundert, wie ihr Sohn sich plötzlich ein Iphone leisten habe können – der 17-Jährige hatte sich mit dem Geld das teure Gerät besorgt. Auf Drängen der Mutter habe der Jugendliche zugegeben, seine Niere verkauft zu haben, berichtet die Zeitung Southern Daily.