China: "Motorisierung beginnt erst"

Über dem Horizont hängt auch bei schönstem Wetter permanent ein Grauschleier, der Hals kratzt oft schon nach wenigen Stunden Aufenthalt. Wer Chinas Städte bereist, wird bald mit den negativen Auswirkungen des rasanten Wirtschaftswachstums konfrontiert. Ein Grund für die schlechte Luft ist der schnelle Anstieg des privaten Pkw-Verkehr in den östlichen Ballungsräumen des Landes. Mehr als 100 Millionen Autos sind bereits in China in Betrieb und jährlich kommen rund 15 Millionen hinzu. Der Trend geht auch in Shenyang nicht vorbei, eine schnell expandierende Stadt im Nordosten. "2004 waren hier vor allem Mopeds und Fahrräder unterwegs", sagt ein BMW-Manager. Damals hat der Konzern sein erstes Werk in dem Land in Shenyang eröffnet. Jetzt, acht Jahre später, folgt das zweite.

Damit wird die Fertigungskapazität von BMW in China von 100.000 auf maximal 400.000 Stück im Jahr ausgebaut. Der Großteil der Produktion, die zum Teil mit Benzin-Motoren aus dem Werk in Steyr ausgestattet sind, bleibt im Land. "In den letzten zehn Jahren hat sich der Absatz in China verzehnfacht", sagt BMW-Chef Norbert Reithofer. Und mit 107.000 verkauften Autos von Jänner bis April (ein Plus von 34 Prozent zum Vorjahreszeitraum) sei China zum wichtigsten Markt des Premiumherstellers geworden. Damit ist BMW auf den Spuren von Konkurrent Audi. Dieser verkaufte 2011 in dem Land so viele Autos wie nirgendwo sonst. Die Ingolstädter bauen gerade ein neues Werk, das die Produktion im Land auf 700.000 Pkw im Jahr hinaufschraubt. So weit will Reithofer nicht gehen. "Wir wollen weltweit möglichst ausgewogen dastehen. Wir streben nicht an, in China Nummer eins zu werden."