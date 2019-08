China manipuliert seine Währung: Was an dem Vorwurf dran ist

Was US-Präsident Donald Trump in seiner morgendlichen Twitter-Meldung am Montag angekündigt hatte, machte Finanzminister Steven Mnuchin aktenkundig: Erstmals seit 1994 bezichtigen die USA China offiziell der „Währungsmanipulation“.

Was genau ist vorgefallen?

Der Wert von einem US-Dollar ist am Montag über die Wechselkursmarke von sieben Yuan geklettert. So schwach war Chinas Währung seit April 2008 nicht. Die Währungshändler erwischte das auf dem falschen Fuß, denn davor hatte die Notenbank PBoC (People’s Bank of China) penibel darauf geachtet, dass die Marke nicht überschritten wird.