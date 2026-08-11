Der chinesische Motor stottert: Inlandsverkäufe brechen ein

Die Talfahrt auf dem chinesischen Automarkt hält an. Im Juli schrumpften die Verkäufe um 21,1 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband China Passenger Car Association am Dienstag mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat. Zugleich schnellte der Export nach oben. Insgesamt wurden 923.000 Fahrzeuge im Ausland verkauft, das sind 88 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Inlandsverkäufe in China sind bereits seit Monaten rückläufig. Schon im Juni waren die Pkw-Verkäufe um 23,4 Prozent eingebrochen, im ersten Halbjahr lag das Minus bei rund 20 Prozent. Als Hauptgründe gelten die schwache Konsumstimmung, die angespannte Wirtschaftslage und reduzierte staatliche Förderungen. Viele chinesische Haushalte verschieben größere Anschaffungen wie den Autokauf. Besonders stark betroffen sind Fahrzeuge im unteren Preissegment. Käufer mit geringer Kaufkraft halten sich zurück, während wohlhabendere Kunden eher zu hochwertigen, technologisch stark ausgestatteten Modellen greifen.