Chefsuche für ÖIAG auf Zielgeraden

Nicht mehr im Rennen ist der Chef der Hamburger Biotech-Firma Evotec, Werner Lanthaler. Er informierte laut Presse am Montag seine Mitarbeiter darüber, dass er auch weiterhin ihr Chef bleibe, zog also seine Bewerbung offenbar wieder zurück. Der ehemalige Pressechef der Industriellenvereinigung unter dessen damaligem Präsidenten Peter Mitterbauer galt beim heutigen ÖIAG-Aufsichtsratschef Mitterbauer als Favorit. In einem Konflikt mit den großen Beteiligungen – etwa mit der OMV – wurde ihm freilich kaum Durchsetzungsvermögen zugetraut. Als weiteres Manko von Lanthaler galt, dass er als damaliger IV-Kommunikationschef quasi als Erfinder der Homepage von Karl-Heinz Grasser gilt.

Auch gegen Paierl, der mit Stronachs Parteigründung in Zusammenhang gebracht wird, dürfte die Front der Aufsichtsräte relativ groß sein. Die ÖIAG-Kontrollore wehrten sich von Anfang an gegen ein Diktat aus der Politik. Und begannen selbst nach geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Markus Beyrer zu suchen. Allerdings handelten sie sich durchwegs Absagen ein. Brigitte Ederer, Personalchefin im Konzernvorstand von Siemens, winkte ebenso ab wie Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber oder die Vizerektorin der WU Wien, Regina Prehofer. Aufsichtsratschef Mitterbauer hatte vor allem bei Frauen kein Glück: Auch Michaela Steinacker, die in der Raiffeisenholding Niederösterreich-Wien für Immobilien zuständig ist gab ihm einen Korb. Laut Raiffeisenholding hat sie sich gar nicht um den Job beworben.

Der Letzte im Quintett, das sich offiziell um den Job beworben hat, kommt aus der ÖIAG selbst: Bereichsleiter Günther Leonhartsberger. Ihm werden allerdings nicht einmal Außenseiterchancen eingeräumt.