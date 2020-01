Chef sein, statt Chef haben

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zieht dennoch einen positiven Strich unter die aktuellen Gründungszahlen für das vergangene Jahr. 32.386 Neugründungen bedeute ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Jahr davor. „Das zeigt, dass die Wirtschaft dynamisch ist“, sagt Mahrer. Die Leute würden gerne selber Chef sein, statt einen zu haben.

Erfreut zeigt sich Mahrer über den hohen Frauenanteil bei den Gründungen. 45,5 Prozent seien weiblich, so viele wie nie zuvor. Frauen würden oft in anderen Bereichen als Männer gründen und die Wirtschaft dadurch bunter und resilienter machen. Mahrer hob auch die hohe Überlebensquote positiv hervor. 65 Prozent der Unternehmen würden sich nach fünf Jahren noch am Markt befinden. Ab diesem Zeitpunkt sei die längerfristige Überlebenschance sehr gut. Im internationalen Vergleich liege Österreich damit auf Platz drei.

Positive Effekte

Die aktuellen Zahlen sprechen laut Mahrer auch dafür, dass nicht so viele in die Selbstständigkeit gedrängt würden, wie allgemein angenommen. „Nur“ 8,6 Prozent gaben an, dass sie sich selbstständig machen mussten.

Die volkswirtschaftlichen Effekte, die von Gründern ausgehen, könnten sich sehen lassen. Im Durchschnitt schaffe jedes neue Unternehmen 2,7 Arbeitsplätze. 2,8 Arbeitsplätze entstünden durch Vorleistungen und 0,7 durch die zusätzliche Kaufkraft, in Summe also 6,2 Arbeitsplätze. Das Alter der Gründer liege im Durchschnitt bei 37 Jahren.