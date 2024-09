Hype um ChatGPT: OpenAI rechnet 2025 mit 11,6 Mrd. Dollar Umsatz

ChatGPT-Entwickler OpenAI rechnet mit einer Verdreifachung seines Umsatzes. Konkret geht das US-Softwareunternehmen von einer Umsatzsteigerung von geschätzten 3,7 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 11,6 Milliarden Dollar (10,40 Mrd. Euro) im kommenden Jahr aus. Dies berichteten laut Reuters mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Es werde erwartet, dass die Verluste in diesem Jahr bis zu 5 Mrd. Dollar betragen könnten, was größtenteils von den Ausgaben für Rechenleistung abhänge, die sich ändern könnten, fügte einer der Insider hinzu.

ChatGPT hat zehn Millionen zahlende Nutzer

Das Flaggschiffprodukt von OpenAI, ChatGPT, soll heuer 2,7 Mrd. Dollar einbringen, ein Sprung von 700 Millionen Dollar im Jahr 2023. Der Chatbot-Dienst, für den eine monatliche Gebühr von 20 Dollar erhoben wird, hat etwa zehn Millionen zahlende Nutzer.

Apple will bei Finanzierungsrunde nicht mehr mitmachen

Der US-Techriese Apple will einem Bericht des Wall Street Journals zufolge nicht mehr an der nächsten Finanzierungsrunde für den ChatGPT-Entwickler OpenAI mitmachen. Microsoft und Nvidia sollen beim geplanten 6,5-Mrd.-Dollar-Investment in dieser Woche jedoch noch dabei sein.

Microsoft werde voraussichtlich etwa eine Milliarde Dollar investieren, nachdem es bereits 13 Milliarden Dollar in das Unternehmen gesteckt habe. Im August meldet das Blatt erstmals, dass Apple an den Gesprächen beteiligt war, als Teil von OpenAIs neuen Finanzierungsbemühungen, die die Bewertung des ChatGPT-Herstellers auf fast 150 Milliarden Dollar steigern könnten.

Thrive Capital, das auch die vorherige Finanzierungsrunde von OpenAI angeführt hat, bietet 1,2 Mrd. Dollar aus einer Kombination aus seinem eigenen Fonds und einer Zweckgesellschaft für kleinere Investoren. Weil Thrive mehr als eine Milliarde Dollar investiert, bekommt es als einziger Investor die Chance, im nächsten Jahr eine weitere Milliarde Dollar zur gleichen Bewertung zu investieren, wenn das KI-Unternehmen ein bestimmtes Umsatzziel erreicht, so die Insider.