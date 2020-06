Barcelona ist so "österreichisch" wie noch nie

Hoppala, in der Stadt geirrt? Wer über Barcelonas Prachtboulevard Passeig de Gràcia schlendert, könnte auf diesen Gedanken kommen. Wolford, Swarovski, Freywille, ein paar Straßen weiter KTM: Ständig fällt der Blick auf vertraute Portale.

Sie alle haben in den vergangenen Monaten neu in der katalanischen Metropole eröffnet. Und zwar in Bestlage: Der Passeig do Gràcia gilt als vornehmste Geschäftsadresse. Stella McCartney, Valentino and Yves Saint Laurent haben hier Quartier bezogen. Seit September 2014 ist der Vorarlberger Strumpfspezialist Wolford mit seinem 50-Quadratmeter-Flagshipstore vertreten. Im selben Haus, gleich ums Eck, hat sich die Wiener Email-Schmuckmanufaktur Freywille eingemietet, vier Häuserblöcke weiter ist die Boutique von Swarovski.

Österreichs Wirtschaftsdelegierten in Barcelona, Robert Punkenhofer, freut es: Er nimmt hochkarätige Kunden nämlich gerne auf einen "Designwalk" mit: Ein kurzer Spaziergang genügt um zu zeigen, wie vielfältig heimisches Design sein kann – weit über Mozartkugel und Trachtenmode hinaus.

Etwas überraschend sind die Neueröffnungen doch, denn die Region leidet unter denselben Krisennachwehen wie ganz Spanien: Die Wirtschaftsleistung ist 2013 noch geschrumpft, fast 22 Prozent der Katalanen sind ohne Job.