Causa Telekom: "Keine Tatwaffe und keine Leiche"

Früher fuhr er dicke Autos, wohnte in einer luxuriösen Dachwohnung und steckte seiner Tochter monatlich 5000 bis 6000 Euro Taschengeld zu. Heute sieht sich der Ex-Lobbyist Peter Hochegger, der im Strafprozess um die Telekom-Wahlkampfspende an das BZÖ (2006) zweieinhalb Jahre Haft ausfasste, in einem anderen Licht. "Ich habe früher in einem System mitgewirkt, das von Gier getrieben war", sagte Hochegger am Mittwoch bei einem doppelten Espresso im Gasthaus Adam, gleich neben dem Wiener Landesgericht. "Ich habe dazu beigetragen, dass meine Kunden, darunter Großkonzerne, viele Vorteile erlangten, teilweise zum Nachteil der Allgemeinheit." Er habe dazu die Nähe zur Politik gesucht und sei dafür zu Recht kritisiert worden, fügte der gebürtige Steirer und Wahl-Brasilianer hinzu.

"Es kann aber nicht sein, dass ich auf Basis einer Verleumdung des Haupttäters und Kronzeugen, Ex-Telekom-Vorstand Gernot Schieszler, in der BZÖ-Sache verurteilt werde, mit der ich nichts zu tun hatte", wetterte Hochegger. "Es gab in dem gesamten Verfahren keinen einzigen Beleg, dass ich involviert war." Vor Kurzem hat sein Verteidiger Karl Schön eine 77 Seiten starke Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde beim Obersten Gerichtshof eingebracht. Tenor: Hochegger sei ein "Bauernopfer" und mangels Draht zum BZÖ gar nicht beteiligt gewesen. "Es ist ein Fehlurteil", behauptet Schön. "Es gibt weder eine Tatwaffe noch eine Leiche." Auch weise das Verfahren zahlreiche Mängel auf.

Indes sollen Schieszler und der geständige Ex-BZÖ-Abgeordnete Klaus Wittauer, die sich bestens kennen, die Wahlkampfspende (960.000 Euro) ausgeklügelt haben.