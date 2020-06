Causa Hypo: Bayern fordern 2,4 Milliarden Euro zurück

In der Causa Hypo eskaliert der Streit zwischen der Bayerischen Landesbank ( BayernLB) und der Republik Österreich. Im Mittelpunkt steht die Abbaubank Hypo Bank International, heute Heta, und der geplante Verkauf der Balkan-Tochter SEE Holding an den US-Fonds Advent und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Statt einer Zustimmung zum Verkauf der Balkan-Hypos haben die Bayern am Donnerstag unmissverständlich ihren Standpunkt klar- gemacht: Sie werden sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Hypo-Deal querlegen. So behauptet die BayernLB, dass sie mehrfach in ihren Rechten verletzt werde.

Bereits bei der Übertragung der SEE Holding auf die bundeseigene Finanzmarktbeteiligung AG (Fimbag) sei sie übergangen worden. Die Übertragung, die den Verkauf der Balkanbank erst möglich macht, sei „rechtswidrig“. Österreich hätte bei dem Eigentümerwechsel die Zustimmung der BayernLB einholen müssen.