Causa AVW: Steuerzahler müssen blechen

„Der Berechnungsmodus des Kurses wurde als unüblich, willkürlich und nicht nachvollziehbar bezeichnet“, heißt es in dem 258 Seiten starken Urteil des Wiener Richters Karl Lughofer. „Die BWA hat sich mit dem Prüfungsergebnis offenbar abgefunden und daraus nicht den naheliegenden Schluss gezogen, dass dieser Berechnungsmodus nicht nachvollziehbar geeignet ist, den Wert der Genussscheine festzustellen.“ Nachsatz: „Wie festgestellt, erschien der Prüferin die Darstellung des Wolfgang Auer-Welsbach betreffend des Genussschein-Kurses als wie wenn man vor einer Glaskugel sitzt."Zugleich war der BWA auch die Problematik bekannt, dass mit einer rechtlich nicht abgesicherten Kapitalgarantie geworben wurde.“

Detail am Rande: In den zwei Insolvenzverfahren über die AvW Gruppe AG und die AvW Invest AG wurden insgesamt rund 19.000 Forderungen in Höhe von insgesamt 1,11 Milliarden Euro angemeldet. Mehrfach-Anmeldungen sind da noch nicht abgezogen. Unterm Strich wird wahrscheinlich ein Schaden in Höhe von rund 300 bis 400 Millionen Euro zu begleichen sein.