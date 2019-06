Caterer Do & Co baut eine der größten Gourmetküchen in London

British Airways und Iberia

Bei den Ausschreibungen kann DO &CO weitere Erfolge verzeichnen. "Nach einer Ausschreibungsphase von mehr als eineinhalb Jahren hat DO & CO am 11. September 2018 den Zuschlag für die Erbringung von Catering- und Handlingleistungen für alle Kurz- und Langstreckenflüge von British Airways ex London Heathrow erhalten", heißt es weiter. "Zugleich wurde DO & CO von Iberia und Iberia Express für Catering- und Handlingleistungen für sämtliche Abflüge aus Madrid Barajas beauftragt. Beide Aufträge beginnen im Frühjahr 2020 und wurden jeweils für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. Mit British Airways und Iberia/ Iberia Express vertrauen zwei weitere Airlines auf DO & CO Catering an ihrer Homebase."