Casinos-Großaktionär vor Milliarden-Deal in Griechenland

Die tschechische Sazka Group, der größte Aktionär der Casinos Austria, plant laut eigenen Angaben das teuerste private Übernahmeangebot in Griechenland seit mehr als einem Jahrzehnt. Sazka will die griechische Lotterie Opap zur Gänze übernehmen und bietet 9,12 Euro je Aktie. Nehmen alle Aktionäre des ehemals staatlichen, börsenotierten Glücksspielunternehmens an, summiert sich das Angebot auf rund 2,06 Milliarden Euro.

Sazka gehört zum Mischkonzern des tschechischen Milliardärs Karel Komárek und hält derzeit indirekt ein knappes Drittel an Opap. Der Rest ist Streubesitz. CEO von Sazka ist Robert Chvatal, der in Österreichs Wirtschaftskreisen als ehemaliger Chef von T-Mobile Austria kein Unbekannter ist.