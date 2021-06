Casinos Austria: Rien ne va plus für die Oligarchen

Martha Oberndorfer

Michael Enzinger

Vienna Insurance Group

Für das Veto lag ein "wichtiger Grund" vor, begründet, Chefin der Staatsholding ÖBIB, die ein Drittel an der Casinos-Gruppe hält. Ein Rechtsgutachten, verfasst von, einem renommierten Gesellschaftsrechtler und Präsident der Wiener Anwaltskammer, zeige "signifikante Rechtsunsicherheiten" auf. Es sei nicht sicher, ob die Came überhaupt Vorkaufs- und Aufgriffsrechte gegenüber den anderen Miteigentümern habe. Die Came(siehe Grafik)ist jene Tochtergesellschaft, in der dieihren Casinos-Anteil bunkerte und die an das tschechische Konsortium verkauft wurde.

Oberndorfer befürchtet "womöglich jahrelange Rechsstreitigkeiten. Die notwendige Neuaufstellung der Casag könnte dadurch über mehrere Jahre blockiert werden". Daher habe die ÖBIB von ihrem in der Satzung verankerten Recht Gebrauch gemacht, diesen Deal aus wichtigen Gründen abzulehnen.

Die Tschechen lassen dieses Argument nicht gelten. Die Erklärung der ÖBIB sei "kein guter Grund. Unsere Strategie hat sich nicht geändert. Unser Ziel ist, unsere Beteiligung an der Casag weiter zu erhöhen", konterte Konsortiumssprecher Stěpán Dlouhỳ.

Es gebe keinen Grund, warum tschechische Investoren in Österreich nicht willkommen seien. Österreichische Unternehmen hätten zwischen 2001 und 2014 immerhin 9,4 Milliarden Euro in Tschechien investiert. Anzunehmen, dass die Tschechen jetzt alle rechtlichen Mittel ausschöpfen werden.

Die ehemalige Kirchenbank Schelhammer & Schattera, die von der Grawe ( Grazer Wechselseitigen) aufgekauft wurde und im Poker um die Casinos als der große Joker gilt, wird in der Medial nicht zukaufen. Auch das wurde am Montag beschlossen.

Für die Novomatic scheint der Weg jetzt frei zu sein. Der Konzern des Industriellen Johann F. Graf hat sich schon die Kontrolle in der Zwischenholding Medial gesichert und kann, laut Entscheidung der Hauptversammlung, die Anteile der Privatstiftung der betagten Maria Theresia Bablik aufgreifen. Damit würde Novomatic, die sich auch bei den Lotterien einkaufte, die Casag beherrschen. Bis es tatsächlich so weit ist, wird’s noch dauern. Höchste Hürde ist die Wettbewerbsbehörde, die eine vertiefte Prüfung angekündigt hat. Um die Casag zu bekommen, wird Novomatic vermutlich andere Geschäftsbereiche (Wetten, Automatenspiel in den Bundesländern) abgeben müssen.