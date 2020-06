Carbo Tech streicht 220 Stellen in Salzburg

Am Standort der Mubea Carbo Tech Gmbh in Salzburg, einer Hightech-Firma für Spezialwerkstoffe, werden 220 Stellen abgebaut. Von den insgesamt 612 Mitarbeitern müssen 120 fixe Mitarbeiter und alle 100 Leasingkräfte gehen, teilte Geschäftsführer Bernhard Spielvogel am Dienstag mit. Der Grund: Zwei große Projekte – eines davon war der Bau des Sportwagens Porsche 918 – seien demnächst abgeschlossen. Neue Aufträge in dieser Größenordnung kämen erst Ende 2016 nach. Der Stellenabbau betrifft daher jene Mitarbeiter, die vor knapp zwei Jahren wegen genau dieser beiden Projekte eingestellt worden waren.

Der Standort Salzburg sei aber nicht gefährdet. In Zukunft werde Carbo Tech auf vier Standbeine setzen – darunter der Rennsport, mit dem die Firma groß geworden sei, sowie Forschung und Entwicklung, erklärt Spielvogel.